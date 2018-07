Selbstverständlich war keiner von uns ins Sprachcamp gekommen, um sein Englisch zu verbessern. Aber das ahnten die Eltern nicht, als sie sich an einem Freitag unter Tränen von ihren geliebten Sprösslingen verabschiedeten. Und manche von uns Campern wussten es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht.

Dieses Camp, angeboten für 7- bis 17-Jährige, sollte sich anders entwickeln als erwartet. Jedenfalls anders, als ich erwartet hatte. Das fing schon damit an, dass ich von einem der Betreuer, hier "Teamer" genannt, mit den Worten "Hello, Campgrandmother!" begrüßt wurde. Hallo? Ich bin 16.

Als ich dann merkte, dass die anderen maximal 14 waren, wusste ich, was er meinte.

Nachdem auch die letzten Eltern sanft zum Abschiednehmen gezwungen worden und die Tränen getrocknet waren, wurden wir "Camper", wie man uns nannte, auf die Zimmer verteilt und beschnupperten uns erst einmal schüchtern. Zwei der Mädchen in meinem Zimmer waren ohne ihr Wissen zu diesem Camp angemeldet worden und hatten erst wenige Stunden zuvor von ihrem Glück erfahren.

Ich hätte gedacht, dass sie ihre Erzeuger verfluchen würden, aber sie waren regelrecht enthusiastisch. Ein Junge meinte, seine Eltern hätten ihn wahrscheinlich loswerden wollen. Die elf restlichen Teilnehmer waren überraschenderweise freiwillig da. Seltsam.

Ich wäre jedenfalls nicht von alleine auf die Idee gekommen, ein ganzes Wochenende mit einem Sprachcamp zu verschleudern. Man hat mit 16 doch Besseres zu tun. Und dann sind die lieben Eltern ja auch nicht mehr in der Position, für einen zu entscheiden. Diesen Faktoren schreibe ich es zu, dass meine Altersgruppe außer mir nicht vertreten war. Aber: Ich habe jetzt immerhin gelernt, dass so ein Aufenthalt jüngere Menschen richtig voranbringen kann. Allerdings nicht so sehr schulisch. Dazu später mehr.

Wir sind wabffe

Von der Schüchternheit der ersten Minuten war schon kurz nach der Abreise der Eltern nichts mehr zu spüren. Umgehend wurde eine WhatsApp-Gruppe an den Start gebracht. Am nächsten Morgen befanden sich 284 neue WhatsApp-Nachrichten auf meinem Smartphone.

Als Campgrandmother war ich als erste ins Bett gegangen und hatte offensichtlich den Neubeginn einer allgemeinen Pubertät verpasst.

Es hatten sich in der Nacht sogenannte wabffe gefunden – "weltallerbeste Freundinnen for ever"; das ist der gängige Begriff für eine besonders intensive Freundschaft. Eine solche Freundschaft beinhaltet gegenseitiges Schminken von minimal einer Stunde am Morgen. Außerdem befanden sich zwei Turteltauben um acht Uhr morgens bereits seit fünf Stunden in einer festen Beziehung. Die natürlich über WhatsApp geschlossen worden war, denn laut Campregeln waren Jungs strikt verboten auf den Mädchenzimmern. Das wurde auch hart kontrolliert.

Weitere zwei Pärchen waren in Aussicht und etliche Camper verliebt. Die Jungs duellierten sich mit ihren Sportnoten und schickten, wie die emotional involvierten Mädchen mitteilten, "super süße" Selfies in die WhatsApp-Gruppe.

Eine komische Generation

In den Regeln des Sprachcamp-Veranstalters steht eigentlich, dass keine Handys erlaubt sind und diese bei Ankunft eingesammelt und nur zu dafür "vorgesehenen Zeiten" benutzt werden dürften. Für diesen Kommunikations-Supergau hatte ich mich mit zwei Handys gewappnet, um eines in Reserve zu haben. Es ist unvorstellbar für mich, ein ganzes Wochenende ohne Internet zu verbringen. Doch das Verbot wurde dann nicht durchgesetzt.

Allerdings muss ich sagen, dass die Durchsetzung dieser Regel wohl zu mehr Schlaf auf meinem Zimmer geführt hätte. Und Schlaf ist für ältere Leute wie mich ja essenziell. Andererseits durfte ich als Entschädigung die Anrufe der Eltern mithören, die sich permanent erkundigten, ob ihre Kinder denn auch gut behandelt würden und ob sie auch ganz sicher seien, dass alles in Ordnung sei und sie nicht doch abgeholt werden wollten. Auf meinem Zimmer trugen zwei Mädchen ein regelrechtes Duell aus, wessen Eltern am häufigsten anriefen. Eine komische Generation. Die vielen Anrufe fanden die auch noch gut.

Aber nun zu einem traditionell nicht ganz so mitreißendem Thema, dem Unterricht.