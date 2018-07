Sibirien ist nur bei Leuten beliebt, die sich über Frostbeulen freuen. Dass man dort verlässlich nicht nur Schnee, sondern auch Sonne vorfindet, wissen die wenigsten. Am 4.000 Kilometer langen Fluss Jenissei, der inmitten Sibiriens von Süd nach Nord fließt, entstanden die folgenden Fotos, die Eis- und Sonnenbadende zeigen. Allerdings wurden nicht etwa die einen Bilder im Süden, die anderen im Norden aufgenommen, sie entstanden stattdessen immer wieder an denselben Orten – nur zu verschiedenen Jahreszeiten. Ein Wunder! Auch in Sibirien gibt es Wetter.