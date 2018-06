Uyuni – ein kalter, windiger, trostloser Ort im Südwesten Boliviens, von dem man sich unweigerlich fragt, warum es ihn überhaupt gibt. Von Potosí aus sind wir stundenlang durch Canyons, über das bolivianische Altiplano – eine riesengroße Anden-Hochebene – und durch unwirkliche Mondlandschaften gefahren und kommen abends hier an. Nach einigen erfolglosen Versuchen landen wir schließlich in einem Hostel, das zwar gemessen am üblichen Standard in dieser Stadt ganz nett hergerichtet, dafür aber eiskalt ist.

Eiskalt: Wir sind ja nun schon einige Wochen im südamerikanischen Winter, noch dazu in teilweise extremen Höhen, unterwegs. Tagsüber ist es durch die grelle Sonne oft schön warm, aber sobald es dunkel wird, wird’s halt ziemlich schattig. Schon seit Wochen laufen wir nur noch in unseren Lama/Alpaka-Pullis und den Partnerlook-Funktionsjacken herum. Es gibt so gut wie nie eine Heizung, teilweise auch kein warmes Wasser (zu einer der Standardfragen bei der Suche nach Hostels ist geworden: "Hay agua caliente?").

Und jetzt sind wir an einem der kältesten Orte Südamerikas; Uyuni liegt in knapp 3.700 Metern Höhe und noch dazu auf komplett ungeschützter, platter Ebene. Für die Nacht präparieren wir uns mit langer Unterwäsche, Alpaka-Strümpfen, -Pullover und -Mütze und quetschen uns unter vier Decken zusammen in ein Einzelbett, obwohl wir zwei davon haben. Um mein Gesicht weht ein kalter Wind und die Zimmerwand neben mir fühlt sich an wie The Wall aus Game of Thrones. Zu allem Überfluss gucken wir auch noch die neueste Folge – die diesmal ausgerechnet ausschließlich im Norden spielt. Sechzig Minuten tief verschneite, matschige, windige, tiefgefrorene Eisigkeit, und das bei Außentemperaturen um den Nullpunkt. Winter is coming. Kann mir bitte mal jemand Karibikbilder auf die Netzhaut tätowieren?

Am nächsten Morgen verkrampftes, verfrorenes Aufstehen und Anziehen der anderen drei Klamottenschichten. Beim Frühstück frieren die Finger am metallenen Messergriff fest. Im Alpaka-Laden gegenüber schnell noch einen vierten Pulli und ein neues Paar Kniestrümpfe geshoppt, und wir sind bereit für unsere Tour in den Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Erde. In grauer Vorzeit lag an dieser Stelle ein riesengroßer See, der vor etwa 10.000 Jahren ausgetrocknet ist und eine bis zu dreißig Meter dicke Salzkruste zurückließ – die Fläche ist mit über 10.000 Quadratkilometern ungefähr halb so groß wie Hessen. Tagsüber brennt die Sonne, nachts fällt die Temperatur auf minus zehn Grad ab; es gibt keine Lebewesen. In der Regenzeit ist der Salar teilweise von mehreren Zentimetern Wasser bedeckt und sieht dann aus wie ein gigantischer Spiegel. Hier werden pro Jahr etwa 25.000 Tonnen Salz gewonnen, und in Zukunft wird die Wüste wohl noch mehr beackert werden, denn sie birgt eines der weltweit größten Lithium-Vorkommen.

Die meisten Reisenden machen eine Drei-Tage-Jeeptour durch den Salar bis zur chilenischen Grenze und sehen dabei u.a. Vulkane, rote Lagunen und Flamingos. Eigentlich war das auch unser Plan, aber durch eine tagelange Straßenblockade in Uyuni, während der wir nicht in die Stadt kamen, läuft uns jetzt die Zeit davon. Also fahren wir nur einen Tag lang durch die Wüste und erkunden den nördlichen, in blendendem Weiß erstrahlenden Salzteil – die eigentliche Attraktion dieser Wüste. Wir haben eine supernette Gruppe mit zwei Französinnen, einer Schwedin und einem deutsch/österreichischen Paar und falten uns zu siebt in den Jeep.

Erste Station ist der Eisenbahnfriedhof vor den Toren Uyunis, der mich zuerst nur mäßig interessiert; wir haben doch sowieso nur einen Tag für die Wüste, warum bitte soll ich mir jetzt ausrangierte Züge angucken? Dann aber verströmt dieser Ort eine großartige morbide Faszination, wie diese teilweise über hundert Jahre alten, rostigen Eisenbahnwaggons da mitten im endlosen Nichts herumstehen.

Als wir die unwirklich scheinende Siedlung am Eisenbahnfriedhof verlassen, kindliche Freude: Unser Jeep rast mitten durch absolutes Niemandsland. Nach vorne kilometerweite Weite, nach links und rechts ebenso, allenfalls ein paar schemenhafte Bergketten kleben irgendwo weit hinten am Horizont. Um uns herum: nur Weiß, Weiß, Weiß. Wir sind ein Spielzeugauto auf einem zugefrorenen See. Es macht großen Spaß, hier durchzubrettern, und ich will unbedingt auch mal fahren. Leider traue ich mich nicht zu fragen. Zu deutlich klingen noch all die Warnhinweise aus Reiseführern und von Mitreisenden in meinem Ohr, dass die Jeeps oft in erbärmlichem Zustand sind und man auf jeden Fall mit langwierigen Pannen zu rechnen habe. Ich habe natürlich wenig Lust, dass ausgerechnet ich unser Auto zu Schrott fahre, und das, bevor wir überhaupt unseren ersten Sightseeing-Spot erreicht haben.