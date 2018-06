"I never go outside the Ring", sagt der amerikanische Hipster, der vor drei Monaten aus Wisconsin nach Neukölln kam, und meint damit die Ringbahn, die eine psychologisch wichtige Marke zwischen "crazy Berlin" und "well, yeah ... some German town" bildet. Diese Grenze ist nicht nur eingebildet, es gibt sie wirklich. Man erkennt sie zum Beispiel sehr gut in Friedrichshain an der Brücke, die die Ringbahn über die Stralauer Allee führt. Sie ist wie ein Wurmloch: Auf der inneren Seite liegt unmittelbar vor der Brücke der Club Zur wilden Renate, wo das Club-Mate-Wodka-Milieu bis morgens um sechs zu Umpfzbeats tanzt und sich gegenseitig ins Ohr schreit, was es studiert. Zwanzig Meter weiter jedoch, jenseits der Unterführung, guckt man auf Einfamilienhäuser, ein bisschen Industrieüberreste, die gerade zu Wohnungen ausgebaut werden, und sonst so übliche Mietshausarchitektur.

Technisch gesprochen ist man hier in der Friedrichshainer Ortslage Stralau, einer Halbinsel zwischen Spree und Rummelsburger Bucht. Tatsächlich jedoch hat einen das Wurmloch in eine ruhige Wohngegend vor den Toren der Stadt befördert. So eine, wo man hinzieht, wenn man es in der Stadt geschafft hat, der Ruhe und der Kinder wegen. Clubs und Kneipen gab es hier noch nie. Früher fand hier mal der Stralauer Fischzug statt, eine Festwoche, mit der im August das Ende der Schonzeit für Fische gefeiert wurde. Weil es dabei regelmäßig zu Schlägereien und öffentlichem Rudelbums kam, wurde der Fischzug 1873 verboten. Seitdem ist hier Ruhe.

Vorstadt, komprimiert

Hier gibt es fast alles, was es in der Vorstadt auch gibt, komprimiert auf einen guten Quadratkilometer. Kleine, enge Reihenhäuser, die man nicht zu lange ansehen will, weil man fürchtet, schon vom Hingucken verbeamtet zu werden. Ein paar größere Wohnanlagen, Bauverbrechen aus den Neunzigern mit angelaufenem Putz. Schrebergärten, ein Bootsclub mit Hafen und Werft, das eine oder andere Millionärshaus mit eigenem Anleger, ein paar ganz normale Mietshäuser, auch mal einen Plattenbau, eine Schule mit Sportplatz. Der letzte DDR-Bungalow ist schon abgerissen, damit dort "anspruchsvolle Architektur in bester städtischer Wasserlage" gebaut werden kann. Der Quadratmeter kostet lockere 6.000 Euro, Stellplatz kost' extra. Davor stehen ein paar Schweizer Unternehmer und rütteln am Tor. Von oben hört man einen Immobilieninvestor dreckig lachen.

Aber es gibt auch Schönes: eine Dorfkirche aus dem 15. Jahrhundert mit Friedhof direkt am Wasser, eine Promenade am Fluss und an der Spitze der Landzunge einen Park mit alten Linden und wunderbarem Ausblick auf Wasser, den Plänterwald und das romantische Rummelsburger Heizkraftwerk. Kaum ein Mensch ist hier unterwegs, und wenn, dann will er genauso seine Ruhe haben wie alle anderen, die hierherkommen. Durchgangsverkehr: null. Wegen Halbinsel. Das lauteste Geräusch ist der Bus, und der kommt nur alle halbe Stunde.

Es ist ein bisschen wie im ICE: Das Normalo-Friedrichshain ist die zweite Klasse. Es ist laut, es müffelt, ständig stolpert man über anderer Leute Gepäck und Beine, die Menschen sind aufgepeitscht durch Platzmangel und Hektik, es wird geschrien und geflucht. Ab und zu kommt mal ein Junggesellenabschied vorbeigestunken oder ein pfläumchenklopfender Damen­kegelverein aus Bottrop, und geht den Menschen, die hier was Ernsthaftes zu tun haben, kolossal auf den Sack.

Nichts davon auf Stralau. Stralau fühlt sich an wie eine Vorstadt ohne die Trostlosigkeit der Vorstadt. Keine Bar namens Backstage oder Zur kleinen Theke, in der traurige Endvierziger die Zeit totschlagen, bis ihre Ehepartner endlich im Bett sind und sie nach Hause gehen können, ohne Streit fürchten zu müssen. Keine Tankstelle, vor der sich Jugendliche zum Besaufen und Ärgermachen treffen. Kein "FKK- und Sauna-Club" in einem heruntergekommenen Hausmeister-Einfamilienhaus im Gewerbegebiet.

Denn eigentlich sind wir hier ja mitten in der Stadt. Das ist das Schöne an Stralau: Man kann zu Hause seine "Ich geh nicht mehr so oft raus"-Hausjacke tragen, ohne sofort zum Karl-Heinz zu werden. Denn wenn man will, ist man sofort wieder innerhalb des S-Bahn-Rings und kann dort sein Zweitleben als junggebliebener Trinker feiern.