Der Deutsche Wanderverband findet Wandern gut – und möchte es an den Schulen stärker verankern. Wandern helfe, Schülerinnen und Schüler für die biologische Vielfalt und Kulturgeschichte zu sensibilisieren. Es fördere die Entwicklung des Bewegungsapparats und das soziale Miteinander. Nun waren wir aber ja alle mal jung – oder sind es noch. Deshalb unsere Frage: Worum ging und geht es beim Wandertag denn wirklich? Einige Erinnerungen.



Wandern war wie Nachsitzen

Würde man sich im zarten Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren für Ornithologie, Pilzkunde oder Baumbestimmung interessieren, wären Wandertage etwas Wunderbares. Tut man aber nicht. Man interessiert sich für WhatsApp, Pferde, Minions, Justin Bieber, Zocken und Zeichentrickserien. Oder im schlimmsten Fall sogar schon für Jungen oder Mädchen. Das war früher nicht anders. Und auch nicht besser.

Der Wandertag war etwas, das im Vorhinein immer besser klang, als es am Ende war: von der Vorfreude her nahe am Hitzefrei, in der Realität ganz nah am Nachsitzen. Es waren ja auch Lehrer dabei. Und diese interessierten sich meist auch nicht sehr viel für Vögel, Flechten oder Bäume, sondern ausnahmslos dafür, die Schülermeute mit möglichst wenig Verlusten durch einen Wald zu scheuchen. Vorne die Streber, in der Mitte die Verhaltensauffälligen, und hinten die verlorenen Seelen.

Und so irrte man einen Tag lang durchs Gehölz, ohne dass sich jenes Leitmotiv der deutschen Kultur – Johann Wolfgang Goethe! Kaspar David Friedrich! Gustav Mahler! – auch nur annähernd erschloss. Aber die waren als Wanderer ja auch bereits älter. Am Ende eines Wandertags blieb nur der fahle Geruch von zu vielen belegten Broten, zerquetschten Bananen und geschmolzenen Bonbons im Rucksack und Gedächtnis. Und die Gewissheit: Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern auch des Schülers Frust.

Auch die Neuinterpretation des Nachkriegshobbys Wandern als postkapitalistische Sinnsuche wird dies kaum ändern. Schüler, die Wandertage mögen, haben auch Kurse in Handyfasten, Atemtechnik und Detoxen belegt. Vielleicht muss man erst durch die Schule des Lebens gehen, damit Wandern cool wird. Dann läuft das von ganz alleine. Silke Janovsky



Wandertag war cool

Unsere Parallelklassen unternahmen mit dem Bus Tagesreisen ins Indianermuseum nach Radebeul oder ins Theater nach Leipzig. Davon konnte man anderen Schülern problemlos erzählen, ohne sich zu blamieren. Meine Klassenleiterin aber – eine Lehrkraft vom, wie man sagt, alten Schlag – nahm das mit dem Wandertag stets wörtlich: Wer das Gebirge vor der Haustür hat, muss keine Vergnügungs- oder Bildungsreisen unternehmen. Als Treffpunkt schrieb sie den Bahnhof vor, weiterhin feste Schuhe und Jacke sowie reichlich Proviant.

Nach einer halben Stunde Kleinbahn-Fahrt stapften wir entlang einer alten Handelsstraße bergauf über den weichen Waldboden des Zittauer Gebirges, wo vor Jahrhunderten die böhmischen Krämer in Pferdekarren Ladungen von Salz über die Bergkämme holpern ließen. Die Pausen füllte die Lehrkraft mit Kurzlektionen in Heimatkunde: hier ein sagenumwobener Gedenkstein, dort ein historischer Brunnen. Zum Höhepunkt wurde die Rast an einem Gebirgsbach: Die Jungs stauten das Gewässer mit Geröll und modrigem Holz zu einem Bergsee. Was die Mädchen taten, entging uns Jungs – wir hatten ja zu tun. Unsere Lehrerin kühlte im Wasser ihre Waden.

Ich kann mich nicht erinnern, dass sich irgendwer am Abend beklagt hätte, der Wandertag sei nicht cool genug gewesen. Tilman Steffen



So geht Demokratie

Jeder Schüler und jede Schülerin kennt den Wandertag. Doch dass je eine Klasse ihre Wanderschuhe geschnappt hat und fröhlich pfeifend wandern war, habe ich noch nie gehört – obwohl das doch kein abwegiger Gedanke ist, wenn etwas "Wandertag" heißt. Beliebte Ziele waren in meiner Klasse Vergnügungsparks, Schlittschuhbahnen, das Kino.

Dass die Schüler bei der Gestaltung des Wandertags mitwirken dürfen, ist natürlich im Sinn der Demokratie und lobenswert. Doch dem einen gefällt der Geruch des Chlorwassers im Schwimmbad nicht, dem anderen ist die Eislaufhalle zu weit weg, weil er das Bahnfahren nicht mag. Wiederum ein anderer bekommt beim Trampolinspringen immer Knieschmerzen, der Besuch im Jump House ist damit ausgeschlossen.

Am Ende herrschen bei 90 Prozent der Schüler Unzufriedenheit und schlechte Laune – beste Voraussetzung für einen lustigen, gemeinschaftsstärkenden Wandertag. Bei dem man aber auf jeden Fall lernt, dass man sich immer auf etwas einigen muss, was die Lehrer selbst nie vorgeschlagen hätten. Clara Grimme, 16, Gymnasiastin



Die Version "Exkursion"

Wandern wirkt wie Yoga, autogenes Training, Zehn-Stunden-Schlaf und sechs Wochen Urlaub am Stück. Ungefähr. Wer einen Rucksack mit dem Nötigsten auf dem Rücken trägt; wer nur den Himmel über sich hat; wer die Welt jenseits der Scheuklappen des eigenen Alltags wahrnimmt: Der nimmt für ein paar Stunden Abstand vom Restleben. Erkennt das Wesentliche. Findet zu sich. Manchmal. Glaubt man. Irgendwie.



Das alles hat allerdings nichts mit einem durchschnittlichen Wandertag an einer Schule zu tun. Man weiß noch von verliebten 14-Jährigen, die "irgendwie vom Weg abgekommen" und erst vier Stunden später wieder aufgetaucht sind. Man weiß von Mitschülern, die ins Wasser pinkelten, während bachabwärts der Lehrer stand und die Trinkbarkeit unter Beweis stellte. Man weiß, dass Wandertage sich wie verlängerte Hofpausen anfühlten.



Man weiß aber auch, dass Wandertage irgendwann, in den höheren Jahrgängen, umbenannt wurden in "Exkursionen". Das war dann ein ganz anderer Schnack. Gewiefte Lehrer vermittelten bei diesen Veranstaltungen abiturrelevanten Stoff. Und plötzlich waren immer alle wahnsinnig konzentriert und interessierten sich für das Ökosystem See. Es gibt also nicht den Wandertag. Es gibt lustige und ernsthafte Ausflüge. Aber dass ich als Schüler je fand, dass etwas gegen das Verlassen des Schulgebäudes sprechen würde, daran kann ich mich nicht erinnern. Die erste Wanderung, die ihren Namen verdient, unternahm ich dann übrigens mit 23. Klaus Raab

Und was halten Sie vom Schulwandern, liebe Leserinnen und Leser? Schreiben Sie gerne Ihre Eindrücke in die Kommentare!