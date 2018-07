Serie: 30 Tage oben rechts

In Mecklenburg-Vorpommern könnte die Alternative für Deutschland (AfD) bei den Wahlen am 4. September erstmals stärkste Partei in einem Landtag werden. Ihr Programm schreit Pathos und Protest: für Heimat und Vaterland, gegen die etablierten Parteien. Unser Reporterteam reist 30 Tage durch Städte und Provinz, spricht mit Fischern und Heimatvertriebenen, Discogängern und Polen, fragt und hört zu.

Die Recherche wurde ermöglicht durch ein Crowdfunding des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv.org