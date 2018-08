Rätselfolge 3: AUSSENJALOUSIE mit Jeans

1. Preis: Drei Nächte im 25hours Hotel Das Tour

Erika Rehfeldt, 03205 Calau

2. Preis: Rollei City Traveler Stativ und Rollei Actioncam 530

Burkhard Deter, 85521 Ottobrunn

3. bis 7. Preis: Je ein Reiseführer "Mecklenburg-Vorpommern" aus dem Michael Müller Verlag

Walter Harbusch, 36179 Bebra

Lutz Landskron, 90480 Nürnberg

Werner Dittrich, 95643 Tirschenreuth

Angelika Wolf, 76229 Karlsruhe

Kerstin Ziemen, 66386 St. Ingbert

Lösung von Nr. 2442 (ZEITmagazin Nr. 30/2018):

Waagerecht:

7 WESENSART 12 Uderzo & Goscinny, "ASTERIX" 14 Open-Air-FESTIVAL 16 AESTE 18 DALBE 21 zerplatzende SEIFENBLASE 22 (blasser, "bildschirmgebräunter") NERD 23 TREND 24 island = Insel (engl.) und Staat ISLAND 26 EEN = ein (ndld.) 27 AUSSENJALOUSIE mit Jeans 28 UNLUST 30 "Ohne Fleiß kein PREIS" 32 Hosen-TRAEGER 35 ABGRUND und ab Grund 38 LIE = Lüge (engl.) 39 "Bar-Kasse" und BARKASSE 44 Lagerlöf, "NILS Holgersson" 45 SPINNE 46 NIET in Niet-zsche 47 ESSEN in Speisekarten und Stadt 48 MET in Cre-met-orte, Elf-met-er 49 BEENDEN 50 ZIGARRE

Senkrecht:

1 spanische PESETEN 2 REIFE 3 GRAL (Artussage) 4 Meghan Trainor, "All about that BASS" 5 Ode und "OEDE!" 6 Oscar Wilde, "Das BILDNIS des Dorian Gray" 7 Weste + Uropa = WESTEUROPA 8 STIRN 9 SANDSTRAND 10 Schwäbische, Fränkische ALB in Lok-alb-latt 11 Boston TEA Party 13 STEILPASS 15 Planet und Göttin VENUS 17 James ENSOR 19 Sara rückw.: ARAS 20 BADEINSEL 25 LUEGNER 27 AUGEN 29 Hunde- und Fluss LEINE 31 IRIN in Caip-irin-ha 33 ALIBI 34 EBENE 36 BESAN 37 Schauspieler Christian ULMEN ("Tatort") 40 RIED 41 KEN in Ken-tern 42 ATZE Schröder 43 SEI = sechs (ital.)

Rätselfolge 2: NADELKISSEN mit Kleid

1. Preis: Drei Nächte für zwei Personen im Sonnenalp Resort

Ursula Krüger, 30165 Hannover

2. Preis: Rollei City Traveler Stativ und Rollei Actioncam 530

Klaus-Dieter Ehrhardt, 76131 Karlsruhe

3. bis 7. Preis: Je ein Reiseführer "Mecklenburg-Vorpommern" aus dem Michael Müller Verlag

B. Hartwein-Wangerin, 26532 Großheide

Erna Sindram, 79183 Waldkirch

Edith Noll, 35428 Langgöns

Notburga Becker, 40427 Düsseldorf

Marthe Meidhof, 63762 Grossostheim

Lösung von Nr. 2441 (ZEITmagazin Nr. 29/2018):

Waagerecht:

6 ROLLKOFFER 12 SOFIA, Bulgarien und Infantin Sofia 15 GEBAERDE-nsprache 16 FLAUSEN 17 BEI-spiel 18 GENIE 19 EREIGNISSE 20 MELDE-gesetze, -wesen 21 SOIR = Abend (franz.) 22 TADEL 23 BERSTEN 25 EMIR in ...entdeck-e mir ... 26 BANKER 27 NADELKISSEN mit Kleid 29 Physiker Alessandro VOLTA in Tra-volta 31 ZEHN beim Fußball 32 SENSE 33 GLI = die (Plural, ital.), in Ran-gli-ste 34 SINA in Ret-sina 35 DEKADENT 40 BEAMTE und beamte ("Raumschiff Enterprise") 41 SUOMI = Finnland (finn.) 42 BINOKEL, Zweiglasbrille und Kartenspiel 44 "jmdm. aus der SEELE sprechen" 45 "Studien-Rat" und STUDIENRAT

Senkrecht:

1 ZOBEL 2 RODEO 3 HELI(-kopter) 4 ROSI in Don Quichottes Rosi-nante 5 EINSAM 6 REGENBOGEN 7 LANDEN 8 LEIERKASTEN 9 Garten-, Brunnen-KRESSE 10 FERIENHAUS 11 RAG in Rag-narök 12 SUN = Sonne (engl.) 13 FESTESSEN 14 TEGERNSEE 16 Abba, "FERNANDO" 17 BEDIENT 23 Ball + Ast = BALLAST 24 Pferde: TRENSEN 28 SENOR = Herr (span.), aus R-o-s-e-n 30 H. G. Wells, "The TIME Machine" 31 ZIEL 36 EMU in Wag-emu-t 37 KIDS 38 ABI in St-abi-lität 39 DIEB 43 KAI Pflaume, "Kaum zu glauben"

Rätselfolge 1: DOKTORTITEL mit Trikot

1. Preis: Drei Nächte im Romantik Hotel Kieler Kaufmann für zwei Personen

Susanne Dembour, 16548 Glienike

2. Preis: Rollei City Traveler Stativ und Rollei Actioncam 530

Monika Poulter, 41065 Mönchengladbach

3. bis 7. Preis: Je ein Reiseführer "Mecklenburg-Vorpommern" aus dem Michael Müller Verlag

Petra Reimann, 48291 Telgte

Jenny Panteleit, 74078 Heilbronn

Holger Walter, 23556 Lübeck

Thomas Köhler, 31840 Hessisch Oldenburg

Karlheinz Gaa, 68775 Ketsch

Lösung von Nr. 2440 (ZEITmagazin Nr. 28/2018):

Waagerecht:

7 Motor-, Segel-KATAMARAN 11 ARKADE 14 VERREISEN 17 INSULANER ("reif für die Insel") 20 SONNENSEITE 21 ANIS in Bot-anis-iertrommel 22 JET 23 BENE = gut (ital.), in Lo-be-lau-ne 24 ACT = Akt (engl.), in act-or, act-ress 25 TETE = Kopf (franz.) 26 Eisen-, Finger-NAEGEL 28 RHEIN 30 HALWA 32 DOKTORTITEL mit Trikot 33 KLEE 35 Luft-, Gürtel-LINIE 36 BAISER = Kuss (franz.) und Gebäck 39 ERNTE 41 WELTKARTEN 46 GNADE 47 NEVER = niemals (engl.) 48 AHNE 49 HITS 50 Orte FUERSTEN-berg 51 Päpste INNOZENZ

Senkrecht:

1 MARSTALL 2 DAENE-mark 3 FANS 4 rumän. BANI-Münzen 5 Kopf-SALAT 6 XENIEN 7 KEMENATEN = "Kaminräume" 8 MINNEDIENST 9 REN 10 NIE in Nie-ren 12 KUECHE 13 GESTAERKT 15 Richter-, Fest-ROBE 16 SEELOEWE 18 STARTBAHN 19 ANTIK 27 GANTER 29 ELITE 31 Gerät und Pflanze WINDE 34 LENIN in Lenin-grad 37 ARNO in Florenz 38 SEHER 40 RAUS 42 EVE und Evelyn 43 (Magda-)LENA 44 S-tri-egeln – TRI = Segeln 45 Immanuel KANT