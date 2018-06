Die Gewinner

1. Preis: Drei Nächte im Park Hyatt Mallorca mit Airberlin-Flug

Christiane Haßlinger-Schmidt, 55585 Altenbamberg

2. und 3. Preis: Je eine digitale Sofortbildkamera Polaroid Snap

Cornelia Holzer, 93426 Roding

Walter Preiß, 32287 Wehretal

4. bis 8. Preis: Je ein Buch "ZEIT-Schachwunder" von Helmut Pfleger

Gerd Linder, 80638 München

Ute Volkhardt, 21782 Bülkau

Wolfgang Lütjens, 71522 Backnang

Barbara Pressel, Korntal-Münchingen

Ingrid Henning, 06618 Naumburg

Lösung von Nr. 2321 (ZEITmagazin Nr. 14/2016):

Der gesuchte Satz im Osterrätsel lautet: "Das Eis ist fortgeschwommen, kein Weg ist mehr verschneit" (aus "Erwachen" von Louise Otto-Peters)

Waagerecht:

6 GEWISSHEIT 11 IKONE 13 DASEISISTFORTGE 18 FELS in Trüf-fels-chokolade 19 UNNA 20 Billard-STOESSE 21 LEU-mund 22 NICE = schön (engl.) 24 HALT 25 TARO 26 SCHWOMME-NKEINW-EGIST mit Winken 30 GEHOER 31 ALU(-minium) 32 REN 33 Starenvogel BEO 34 WIR in Wir-ren 36 ELLE 38 INTER-net, Fußballclub Inter Mailand 40 MEHRVERSCHNEIT 45 "Zimmer-Ei" und ZIMMEREI 46 NAH 47 Nice = Nizza: EST = Osten (franz.) 48 dän. Insel MOEN 49 "Neu-Ron" und NEURON 50 BEGRUENUNG

Senkrecht:

1 REDLICH 2 bei Steuern und BEISTEUERN 3 "O wie OTTO" in Ostern 4 KORSAGE 5 REGLOS 6 "GAENSEWEIN" = Wasser 7 "WAS du heute kannst besorgen ..." 8 SENHOR = Herr (portug.) 9 SINA in Mes-sina 10 "IST gleich" 11 IFE, Nigeria, in Zwe-ife-l 12 SEESTERNE 14 Buddy Holly, "Peggy SUE" 15 SALM = Lachs 16 OSTERINSEL 17 span. Fluss TER, in Tauwet-ter 23 CHOR in Geräus-chor-ganisation 27 Weihe und WEIHER 28 Farbton Mauve von MALVEN 29 INTIMUS 33 BETON 35 IMME 36 ERROR = Fehler 37 LEIB 39 NET = Netz (engl.), in Ten-nis 41 EMUS 42 SAGE 43 CHR = Christus 44 Lenzmond = März, HEU-mond = Juli