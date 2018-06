Die Gewinner

1. Preis: Drei Nächte im Relais & Châteaux Hardenberg BurgHotel

Eva Rohde, 60431 Frankfurt a. M.

2. und 3. Preis: Je ein TEALOUNGE System von TEEKANNE

Silvia Feldhaus, 99817 Eisenach

Elisabeth Wagner, 80805 München

4. bis 8. Preis: Je ein Buch "Botticelli forever"

Edda Barthel, 89077 Ulm

Alexander Beck, 70565 Stuttgart

Judith Stein, 86899 Landsberg

Solveig Bornschlegl, 87662 Kaltental

Ruth Joncker, 14050 Berlin

Die Lösung

Lösung von Nr. 2307 (ZEITmagazin Nr. 52/2015):

Der gesuchte Satz im Weihnachtsrätsel lautet: "Es heben sich vernebelt braun die Berge aus dem klaren Weiß" (aus "Stille Winterstraße" von Ringelnatz)

Waagerecht:

7 BESCHEREN 12 Pillen-, Geld-EINNAHME 17 TRICK in S-trick-en 18 AHOI 19 ELTON John, "Candle in the Wind" 20 KURVE 21 ESHEBENSICHVERNE 22 Emsigkeit von EMSE = Ameise 23 BFH = Bundesfinanzhof 24 Kurzschrift TIROnische Noten 26 TANN (Storm, "Knecht Ruprecht") 28 SAL = Salz (span.), in Lab-sal 29 LEER 30 Zeit-ZONEN 31 BELTBRAUNDIEBERGE mit Bart 34 HEFE 35 MAUL 37 PINSELN 39 ENERGIE 44 RELING 46 ULI in J-uli-a 47 AUSDEMKLARENWEISS 51 GELEIT 52 EINERSEITS

Senkrecht:

1 HEISSA ("Morgen, Kinder, wird’s was geben") und für heißer 2 Nuss-ECKE 3 frohen und FRON 4 KNEIFEN 5 INNE-halten 6 IMRE in Gehe-imre-zept 7 BREMSBELAG 8 SCHELLEN 9 HAB(e) 10 EHE in Bethl-ehe-m 11 EISBLUME 12 ELCHE 13 ITH 14 "no Vize" und NOVIZE 15 HUNTER = Jäger (engl.), aus Hun-der-ter 16 EVANGELIST Johannes 20 Währung KRONEN, in Ma-kronen 24 TRILLER-pfeife 25 ROBIN Hood 27 ANGELS = Engel (engl.) 32 EFEU 33 DUERER 36 irische ARAN Islands, in Sol-aran-lage 37 PIN 38 Tschaikowski, Nussknacker-SUITE 40 Inge in R-inge-n wie EDE in R-ede-n 41 Rau-, Arm-REIF 42 GMT = Greenwich Mean Time 43 IKE Eisenhower, in Chron-ike-n 45 GEI in Papa-gei 48 SLY = gerissen (engl.) und Sylvester "Sly" Stallone 49 LID 50 WEG und weg