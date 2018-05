Die Gewinner

1. Preis: Drei Nächte im Sonne Lifestyle Resort Bregenzerwald

Raimund Rose, 51469 Bergisch Gladbach

2. und 3. Preis: Je ein Genuss-Paket von Gourmet Connection

Leonie Spatz, 50678 Köln

Ruth Spitzley, 12203 Berlin

4. bis 8. Preis: Je ein Buch "Overview" aus dem DK Verlag

Christian Müller, 40764 Langenfeld

Jonathan Frey, 74321 Bietigheim-Bissingen

Elisabeth Feja, 92242 Hirschau

Carmen Engelking, 48341 Altenberge

Simon Jughard, 35037 Marburg

Lösung von Nr. 2360 (ZEITmagazin Nr. 53/2016):

"Weiden stehn im weißen Haar, spiegeln sich in starrer Flut" lautet die Lösung des Weihnachtsrätsels aus "Das Dorf im Schnee" von Klaus Groth.

Waagerecht:

7 die und das GESTALTEN 12 AREOPAG, Athen 15 PETRA 17 RAUS 18 ISAR, München 20 HOLDE ("Stille Nacht") 22 WEIDENSTEHNIMWEI 23 "Inn-Ing." und INNING = Durchgang (Baseball) 24 Torten-HEBER 26 Weihnachtsbaum-AST 27 GOAL = Tor (engl.) 28 ANY = irgend- (engl.), in Germ-any 29 RIST in Ch-rist-us 30 SSENHA-ARSPI-EGELNS mit Paris 35 Haus-, Gemüse-ANBAU 37 Umberto NOBILE: Nordpol 39 der und die WESTEN 41 FERTIG 46 ULKIG 48 ICHINSTARRERFLUT 49 THEMA 50 KARIERT 51 FELS in Ap-fels-ine = Orange

Senkrecht:

1 PETENT 2 STADION 3 FEST, fest 4 CASH 5 Weihnachts-FERIEN 6 MALERIN aus M-i-n-e-r-a-l 7 GEWISSHEIT 8 ARENA 9 LANGLAUFSKI aus K-a-u-f-s-i-g-n-a-l-L 10 "tu’s!" und TUS = Turn- und Sportverein 11 NIE 13 Georg OHM 14 POWER 16 ringen und RINGEN 19 Ketten-, LKW-ANHAENGER 21 DIESSEITS 25 BYE 31 SASCHA von Alexander 32 HANNA von Johanna, Pendant zu Johannes 33 GOER 34 lille = klein (dän.) und Stadt LILLE 36 BEI-lage 38 BUFFO 40 THE in Gesam-the-it 42 ETA 43 RAR in Sammle-rar-tikel 44 TRIO 45 IRE 47 KULT