1. Preis: Zwei Nächte im Sir Nikolai Hotel Hamburg

Ursula Waiz, 79540 Lörrach

2. bis 4. Preis: Wireless Kopfhörer von Vonmählen

Markus Vogelsang, 89073 Ulm

Silke Holzhause, 10117 Berlin

Clara Weber, 52062 Aachen

5. bis 9. Preis: Je zwei Flaschen Champagner Taittinger Brut Réserve

Bernadette Bram, 92318 Neumarkt

Sofie Peiler, 66132 Saarbrücken

Christine Martin, 30177 Hannover

Dorothee Ahlheim, 26506 Norden

Michael Klotzbücher, 78166 Donaueschingen

Lösung von Nr. 2516 (ZEITmagazin Nr. 53/2019):

"Haus an Haus mit hellem Schein flammen auf die Kerzen" lautet die Lösung des Weihnachtsrätsels aus dem Gedicht Weihnachtslied von Johannes Trojan

Waagerecht:

7 SCHAKALE 11 GESUNKEN 16 SCHAMANE 18 KOECHE 20 ALIEN aus L-a-ien 21 Eis: HART 22 HAUSANHAUS 23 Rheinarm LEK 24 Lukas und LUKAN 26 LID und Lied 28 Wettspiel und Band TOTO 29 LEGENDE 32 sich NAEHERN 34 MITHELLEMSCHEINFLAM mit Schemel 38 MER = Meer (franz.) 39 Schwäbische ALB 40 FOUL 41 .NET und net = nicht (Dialekt) 42 SERIE aus S-i-e-E-r 43 das TAUENDE und tauende Schneemänner 48 TEESIEB 49 MENAUFDIEKERZEN 52 Pergament von PERGAMON 53 LERNEIFER

Senkrecht:

1 SCHAU-fenster 2 SAMT 3 KEKS 4 SEEN 5 Sommer-, Winter-PNEU 6 CELLO 7 SCHLEMMEN 8 HARKE 9 KAHN 10 rumän. LEU 11 GOA in goal = Tor (engl.) 12 SCHLEIFE 13 KASTELLE 14 NIETE 15 DEKORATEUR 17 NADELBAUM 19 HAIN 25 ANHAENGE 27 DAFUER 30 GIER 31 Buchstabe DELTA in D-elphi und Nildelta 33 HANSE 35 Augusta Treverorum: TRIER 36 Schul-, Musik-NOTEN 37 MEINEN 44 UFO = unbekanntes Flugobjekt 45 Etna und EDNA 46 NIL (Flucht nach Ägypten in Matth. 2.13) 47 DEE 49 (warmer) MET 50 Insel KRK 51 ZIG