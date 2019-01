1. Preis: Drei Übernachtungen für zwei Personen im Wiesergut

Ronja Ademuyiwa, 35037 Marburg

2. und 3. Preis: Je eine "Gordon" Messenger-Bag von Feuerwear

Monika Bopp, 80803 München

Uwe Siempelkamp, 14532 Kleinmachnow

4. bis 8. Preis: Je ein Band "1000 Places To See Before You Die © "

Jascha Raffert, 31141 Hildesheim

Marc Grünbaum, 88212 Ravensburg

Irene Vagts, 28215 Bremen

Dieter Hilbig, 90408 Nürnberg

Patricia Kahrmann, 57627 Hachenburg

Lösung von Nr. 2464 (ZEITmagazin Nr. 53/2018):

"Und draußen nicken Bäum’ und Büsche so leis’ in winterklarer Luft" lautet die Lösung des Rätsels aus "Erwartung der Weihnacht" von Otto Ernst

Waagerecht:

7 PEMMIKAN 11 APERITIF 15 ORGIE 17 NUMERUS, Zählform und Numerus clausus 18 EMILIA ("Othello", "Emilia Galotti") 21 UND DRAUSSEN 22 Loriot: OPA Hoppenstedt 23 der SKAT im Skatspiel 24 THOR 26 Inka-Sonnengott INTI 27 NICKENBAEUMUND mit Backen 28 FEM = feminin, = fünf (schwed.) 29 REMS 30 ERR = Errata, Druckfehlerverzeichnis 32 BUESCHESOLEISIN 40 Aarezufluss REUSS in P-reuß-en 41 THAI 42 AHLE 43 SOFAS 45 WINTERKLARERLUFT 48 ANNETTE und an nette 49 ERDNUESSE

Senkrecht:

1 LEGUANE 2 WIND in gesch-wind 3 MAMA 4 Gott und Planet MARS 5 OESE in b-öse 6 EILAND in H-eiland 7 Sergei PROKOFJEW, "Romeo und Julia" 8 MED 9 KUR-ort, -fürstentum 10 NEU 12 PUSTEROHR 13 RENOMMEE 14 TIP = Trinkgeld (engl.) 16 INTIMUS 19 Thomas MORUS, "Utopia" 20 INTERNATE aus T-a-n-n-e-T-i-e-r 25 HUELLEN 26 INES in Inl-ines-kates 31 Riffe und RIFFS 32 Piz BUIN 33 ESTE = Osten (span.) 34 STETS 35 CHR = Christus 36 HAKEN 37 EILE 38 SAAR in Saar-brücken 39 ISLE = Insel (engl.) 44 OUSE 46 NNO = Nordnordost 47 RUH