Die Gewinner:

1. Preis: Drei Nächte für zwei Personen im Weissenhaus Grand Village Resort & Spa inkl. Frühstück

Christa Heinecke, 45549 Sprockhövel

2. Preis: Ein Cortina Blau Citybike

Susanne Grimm, 26721 Emden

3.-7. Preis: Je ein Kochbuch "Tim Raue - My Way"

Peter Müller, 60389 Frankfurt

Erhard Händel, 09125 Chemnitz

Christian Schmitt, 14621 Schönwalde-Glien

Alexander Beck, 70565 Stuttgart

Christl Lobe, 95447 Bayreuth

Lösung von Nr. 2376 (ZEITmagazin Nr. 16/2017):

"Nun wirbeln, wenn der Abendstern erwacht, der Nachtigallen Lieder" lautet die Lösung des Osterpreisrätsels aus "Der Mai" von Ludwig Hölty

Waagerecht:

8 PELOTA 11 ORAKEL 15 GEBISS 17 GENIE in genie-ßen 18 WARE 19 LOTTO 20 RELIEF 23 NUNWIRBELNWENNDER 24 STADEL in Co-sta del Sol 25 TANGO 27 INTER = zwischen (lat.), in W-inter-ende 29 ABEND-STERNE-RWACHTDER mit Nester 34 STANZE 35 Osterhasen-OHREN 37 HILFE 38 Film "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" mit SEAN Penn als Sean O’Connell 40 LEI 41 LEGAL 43 NACHTIGALLENLIEDER 49 DIRK Nowitzki 50 NER 51 ARIEL in Shakespeare, "The Tempest" 52 Fluss und Dep. GERS 53 ERBE 54 WIENERN ("Im Prater blühn wieder die Bäume") 55 "Auto-Gramme" und AUTOGRAMME

Senkrecht:

1 GENUA 2 LOEWENZAHN 3 Weihnachtsteller, Oster-KORB 4 BALL ("Das Runde muss ins Eckige") 5 ALTENA mit Burg 6 KERN 7 SILEN in silen-tium 8 PENTATONIK 9 LINDEN mit Lindgrün und linden Lüften 10 AAR 12 REE in Sp-ree 13 KONTROLLEUR 14 ETWA 15 GONG 16 SIR in Sir-ius 18 WILDENTEN 21 EDITH Piaf, "La vie en rose" 22 EIERFARBE 26 "OHNE Krimi geht die Mimi nie ins Bett" 28 TELLER 30 BASAR 31 WHEEL = Rad (engl.) 32 CELLE 33 DIADEME 36 RINGO Starr 39 ECKIG 42 GESA in Gesa-ng 44 IREN 45 GAR 46 ARNO in Florenz 47 LIA aus A-p-r-i-l 48 IRRE