"Wie’s um mich gaukelt, wie es summt, von Vogel, Bien’ und Schmetterling" lautet die Lösung des Osterpreisrätsels aus "Der Säntis – Frühling" von Annette von Droste-Hülshoff

Lösung von Nr. 2481 (ZEITmagazin Nr. 17/2019):

Waagerecht:

8 ZENO d. Ä. 10 FESTIVITAETEN 13 WIESUMMICHGAUKELT 19 DIMMER 20 MAP = (Land-)Karte (engl.) 21 KEIL-schrift 22 SOMMER 23 TAO 24 WIEESSUMMT 26 Rassehund PULI in Mani-puli-eren 28 ISTRIEN 30 ARIES = Widder (lat.) 32 Außerirdischer ALF in Ide-alf-all 33 VONVO-GELBIE-NUND mit Eigelb 35 OMU = Original mit Untertitel (Film) 36 CHEDDAR 37 ADA in Ada-m 39 Jesu ABENDmahl 41 Grün-ERLE 42 SCHMETTERLING 47 CREE 48 BEAU 49 ACHILLES ("Ilias") 50 Germanen nicht von GER 51 IRONISCH mit Iro für Irokesenschnitt 52 ESSENZEN

Senkrecht:

1 HEIMAT 2 "Wenn du eine ROSE schaust, sag, ich lass sie grüßen" 3 SEM in Rei-sem-obil 4 Adrenalin- und Fuß-KICKS 5 RIGI in O-rigi-nal 6 DEKO(-ration) 7 HELM in Wil-helm Busch 8 ZWITSCHERN (Lied "Alle Vögel sind schon da") 9 NEMO = niemand (lat.), in A-ne-mo-ne 10 röm. Rachegöttin FURIE 11 TIPS = Trinkgelder (engl.) 12 "AUSTIN Powers" in Austin, Texas 14 MAE West, in Mae-rz 15 HEU 16 ALM 17 EMUS 18 Zell-TEILUNGEN 20 men + Orca = MENORCA 24 eine WINDE im Segelfliegen, die Winde 25 Seekühe MANATIS 26 Radler: PEDALEN 27 LAM aus A-l-m 29 Schnee: RODLER 31 RUDEL 33 VEREIN 34 Blumenwasser: VASEN 35 OBIS 38 ARLES 40 ENGEL in Kük-engel-b 43 Jan HUS 44 MAC in Ge-mac-h 45 ECHO 46 THE spring = der Frühling (engl.) 48 beau = schön, BON = gut (franz.)