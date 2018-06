Die Gewinner:

1. Preis: Drei Übernachtungen im Strandhotel Glücksburg

Rolf Mrugalla, 94315 Straubing

2. und 3. Preis: Je ein Kaffee-Set von der Manufaktur Royal Copenhagen

Peter Neteler, 20255 Hamburg

Edeltraud Kwella, 69168 Wiesloch

4. bis 8. Preis: Je ein Bildband "Hotels zum Staunen" von DuMont

Klaus Müller, 69120 Heidelberg

Georg Bräuer, 38448 Wolfsburg

Regina Prantner-Kroller, A-2514 Traiskirchen (Österreich)

Heinz Knoeller, 76189 Karlsruhe

Gisela Schmidt, 50127 Bergheim

Lösung von Nr. 2269 (ZEITmagazin Nr. 14/2015):

"Unsre Wiesen grünen wieder, Blumen duften überall" lautet die Osterrätsel-Lösung, ein Zitat aus Frühling von Johann Gaudenz von Salis-Seewis

Waagerecht:

6 (Oster-)HASE 8 FARBKLECKSE 15 MELONE, Hut und Frucht 16 Nikolaus LENAU, "Der Lenz" 18 BASTLER 20 UNSREWIESENGRU 21 OMEN in pr-omen-ieren 22 FETA 23 TOKIO 24 ENE-NWIE-DERBLUMEN (mit Wien) 27 PLAN 29 ERNIE ("Sesamstraße") und er nie 31 HENNE 33 INK = Tinte (engl.), in p-ink 34 Stefan RAAB in Kame-ra-Ab-teilung 36 ALICE Springs 37 DUFTENUEBERALL 43 z. B. Preis, Buch VERLEIHEN 44 Mondgöttin SELENE 45 IDA in Ida-ho, Flor-ida 46 WETTE 47 EIGELB 48 ADLER

Senkrecht:

1 lange parallel fließender SALUEN 2 MENS = Geist, Verstand (lat.), in Mit-mens-ch, Na-mens-tag 3 CREW 4 DEBET 5 FELUKEN 6 HERMELINE 7 SONNENKULT 8 FER = Eisen (franz.), in Ei-fer 9 ALE 10 KAEFER 11 LUSER = Ohren (jägersprachl.) 12 CANALE = Kanal (ital.) 13 "Vom Eise befreit sind STROM und Bäche" in Goethes "Faust" 14 GEWINNEND 17 NIEDERUNG 19 Beatles, "SGT (Sergeant) Pepper’s Lonely Hearts Club Band" 25 BIBEL (Matth. 4,4) 26 Ludwig UHLAND, "Frühlingsglaube" 28 ANDREA 30 NABEL 32 das "Ei-le" und die EILE 35 AESEN 36 AREAL 38 "FETT-polster" 39 TIE = Krawatte (engl.) 40 EHE 41 NEID 42 LIED in "Wenn der ... F-lied-er ..."

Lösen Sie das aktuelle Rätsel online