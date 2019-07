Rätselfolge 1 (GEWICHTHEBER mit Hecht)

1. Preis: Drei Nächte im Romantik Hotel Deimann für zwei Personen

Elsa Janz, 60438 Frankfurt

2. Preis: Eine smarte Wetterstation von Netatmo

Peter Ott, 76532 Baden-Baden

3.-7. Preis: Je ein ZEITmagazin Rätselkalenderbuch 2020

H. Grabmeier, 84489 Burghausen

Uwe Siempelkamp, 14532 Kleinmachnow

Dietmar Blum, 29640 Schneverdingen

Klaus Edelthalhammer, 90513 Zirndorf

Claudia von Schönermark, 17207 Röbel

Lösung von Nr. 2491 (ZEITmagazin Nr. 27/2019):

Waagerecht:

6 "Wolken-Los" und WOLKENLOS 9 HERZOG mit Herz 13 PARKA 15 PUEBLO 17 RETOURE 19 MILET 20 VAETTERSEE 21 DEUT und "deut(e)!" 22 KLEID 23 ETNA = Ätna (ital.) 24 LASAGNE 27 TWEN in 27 = twen-ty-seven 29 "rast!" und die RAST 30 GEWICHTHEBER mit Hecht 32 VERREISEN 34 ORKUS 36 GELATI = Eiscremes (ital.) 37 SINOLOGEN 42 MARILLE 43 SEGEL 44 ATTIKA 46 Stadt Luzern und LUZERNE 47 Max Giesinger, "LEGENDEN"

Senkrecht:

1 Melde-FORMULAR 2 ELEVIN aus v-i-e-l-e-n 3 ISLE = Insel (engl.) 4 WERT 5 MOOSE = Elch (engl.) und Moospflanzen 6 WARENREGAL 7 KALK und Köln-Kalk 8 NUTE in Mi-nute 9 HOT = scharf (engl.), in Hot-el 10 REE 11 Land-, Handels-GUETER 12 BRENNPUNKT 14 KITAS 15 PELAGIAL 16 Bad + eins + el = BADEINSEL 18 TRETBOOT 25 Dezimal-, den Wecker STELLEN 26 GESTEN aus geste-r-n 28 WERG in Z-werg 31 WEISEN 33 REIZ 35 KEIN 36 GRUS in Gruß 38 Geizige haben "einen IGEL in der Tasche" 39 NEG = negativ 40 OLE und sole 41 LANG 45 TEN = zehn (engl.)