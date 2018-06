Hannover (SID) - Bundesligist Hannover 96 hat sich mit Wunschspieler Henning Hauger vom norwegischen Erstligisten Stabaek IF verstärkt. Der 25 Jahre alte Nationalspieler Norwegens, der für das defensive Mittelfeld eingeplant ist, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015. "Mit Henning Hauger erhöhen wir unsere taktischen Möglichkeiten im Mittelfeld. Gerade in der zentralen Position vor der Abwehr wollten wir noch einen Spieler, der für unsere Herausforderungen in der kommenden Saison auch schon über internationale Erfahrung verfügt", sagte 96-Trainer Mirko Slomka. Hauger stößt in der kommenden Woche zum Team der Niedersachsen.