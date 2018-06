Newtown Square (USA/Pennsylvania) (SID) - Mit dem langjährigen Caddie von Tiger Woods an seiner Seite hat der Australier Adam Scott beim PGA-Turnier in Newtown Square/Pennsylvania nach der ersten Runde gemeinsam mit dem Amerikaner Hunter Haas die Führung übernommen. Die beiden spielten auf dem Par-70-Kurs jeweils eine 66 und haben damit einen Schlag Vorsprung auf ein Verfolger-Quartett mit den Amerikanern Dean Wilson, Joe Ogilvie und Kyle Stanley sowie dem Venezolaner Jhonattan Vegas. Deutsche Golfer sind in Newtown Square nicht am Start.

Scotts Caddie Steve Williams arbeitet seit 1999 regelmäßig mit US-Superstar Tiger Woods zusammen. Bei 13 der 14 Masters-Siege von Woods war der 47-jährige Williams an dessen Seite. Derzeit ist Woods wegen Beschwerden am Knie und an der Achillessehne außer Gefecht.