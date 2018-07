Athen (SID) - Achilleas Beos, Klubbesitzer des Erstligisten Olympiakos Volos, ist vom griechische Fußball-Verband EPO wegen abfälliger Bemerkungen nach einem Pokalspiel gegen Panathinaikos Athen für vier Jahre gesperrt worden. Zudem muss der Funktionär, der im Zuge des Wett- und Manipulationsskandals im griechischen Fußball am vergangenen Dienstag in Untersuchungshaft genommen wurde, wegen seiner Äußerungen am 17. April 50.000 Euro Strafe bezahlen.