Rostock (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Marek Mintal muss beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock eine längere Verletzungspause einlegen. Der 33-Jährige zog sich am Samstag im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den VfL Bochum (3:5 i.E.) eine schwere Zerrung im Adduktorenbereich zu und musste bereits nach zehn Spielminuten ausgewechselt werden.

Wie lange das "Tor-Phantom" ausfallen wird, ist derzeit noch offen. Nach einer MRT-Untersuchung am Montag steht lediglich fest, dass Mintal voraussichtlich erst am 12. August an die Ostseeküste zurückkehren wird. Bis dahin hält sich der Stürmer in Absprache mit der Hansa-Führung zu Rehabilitations-Maßnahmen in Nürnberg auf.