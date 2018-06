Inhalt Seite 1 — Alonso siegt in Silverstone vor Vettel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Silverstone (SID) - Den Sieg an Fernando Alonso verloren, die Führung in der Gesamtwertung aber weiter ausgebaut: Für Weltmeister Sebastian Vettel brachte der britische Grand Prix in Silverstone gemischte Gefühle. Ein Patzer seiner Boxencrew brachte den Red-Bull-Piloten um den möglichen siebten Saisonsieg, doch als Zweiter sammelte der 24-Jährige weitere wertvolle Punkte auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel.

Den Sieg musste Vettel dem stark auftrumpfenden Alonso überlassen, für den zwei Proberunden im ersten Sieger-Ferrari der Formel-1-Geschichte offenbar die richtige Motivation waren. Der Spanier war vor dem Rennen den 375 F1 von Froilan Gonzales gefahren, mit dem der Argentinier am 14. Juli 1951 in Silverstone den ersten von jetzt 216 Ferrari-Siegen geholt hatte. Für Alonso war es der 27. Grand-Prix-Sieg und der erste seit seinem Erfolg am 24. Oktober 2010 in Südkorea, den Siegerpokal erhielt er aus der Hand von Prinz Harry.

Vettel, der in der Schlussphase Probleme mit dem KERS-System hatte, brachte den zweiten Platz knapp vor seinem Teamkollegen Mark Webber ins Ziel und landete damit auch im neunten Rennen der Saison auf einem der ersten beiden Plätze. In der Gesamtwertung vergrößerte er mit jetzt 204 Punkten seinen Vorsprung vor dem neuen zweitplatzierten Webber (124) um weitere drei auf jetzt 80 Zähler. Lokalmatador Jenson Button, der vor dem Rennen punktgleich vor Webber gelegen hatte, ging leer aus, weil er nach einem verpatzten Boxenstopp in Runde 39 das rechte Vorderrad verlor. Alonso (112) rückte auf Rang drei vor.

Neben Vettel fuhren drei weitere deutsche Piloten in die Punkteränge. Nico Rosberg wurde im Mercedes Sechster, Nick Heidfeld im Renault Achter. Rekordweltmeister Michael Schumacher kam im zweiten Mercedes-Silberpfeil nach einem erneut turbulenten Rennen vor ausverkauftem Haus mit 120.000 Zuschauern noch auf Rang neun. Nach einer Kollision mit Sauber-Pilot Kamui Kobayashi, bei der er sich wie schon zuletzt in Valencia den Frontflügel beschädigte, hatte ihn eine Zehn-Sekunden-Strafe zwischenzeitlich vom achten auf den 17. Rang zurückgeworfen.

Beim Start machte Vettel seinen kleinen Fehler vom Qualifying weg, als er sich kurz vor der Ziellinie verschaltet und damit die siebte Pole Position im achten Rennen knapp verpasst hatte. Vettel zog gleich auf den ersten Metern an Webber vorbei an die Spitze. Pünktlich zum Beginn des Rennens hatte es angefangen zu regnen, was den Fahrern eine Rutschpartie berscherte. Vettel setzte sich unbeeindruckt davon gleich im Schnitt eine Sekunde pro Runde von Webber ab, der einen ersten Angriff von Alonso abgewehrt hatte.

Schnell nach vorne arbeitete sich Hamilton, der sich von Rang zehn bis auf Platz fünf vorschob. Auch Schumacher kam gut ins Rennen und machte von Startposition 13 in der ersten Runde vier Plätze gut. In der neunten Runde endete aber Schumachers Vorwärtsdrang abrupt, als er in den Sauber von Kamui Kobayashi rutschte und sich dabei wie zuletzt in Valencia den Frontflügel zerstörte. Weil er dabei den Japaner umdrehte, leiteten die Rennkommissare eine Untersuchung ein. Schumacher musste sich an der Box einen neuen Frontflügel abholen und ließ als erster Fahrer Trockenreifen aufziehen.

Weil Schumacher mit den Slicks auf Anhieb schneller fuhr als die Konkurrenz mit den Intermediate-Reifen folgten die anderen Piloten seinem Beispiel, Button in Runde 11, Webber, Alonso und Hamilton in Runde 12, Spitzenreiter Vettel schließlich in Runde 13.