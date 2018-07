Schruns (SID) -

Kapitän Heiko Butscher vom SC Freiburg muss in den nächsten beiden Wochen pausieren, kommt allerdings um eine Operation herum. Der 30-Jährige war am Montag aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Schruns wegen Beschwerden an der Achillessehne nach Basel zu einer Untersuchung gereist, ist aber bereits wieder zurück bei der Mannschaft.

Weil auch der etatmäßige Linksverteidiger Felix Bastians nach einer Leisten-OP fehlt, wird Rechtsverteidiger Daniel Williams im Spiel am Dienstag gegen Polonia Warschau aushelfen.