Singapur (SID) - Deutschlands Wasserballer sind wenige Tage vor ihrem ersten WM-Spiel am kommenden Montag in Shanghai gegen die USA in guter Form. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm gewann im Rahmen eines Trainingslagers in Singapur ein Testspiel gegen Vize-Weltmeister Spanien mit 10:9. Herausragende deutsche Spieler waren die beiden Torhüter Alexander Tchigir und Roger Kong sowie der dreifache Torschütze Paul Schüler.

Am Mittwoch bestreitet das Team von Bundestrainer Hagen Stamm ein weiteres Testspiel gegen Europameister Kroatien. Bei der WM in Shanghai treffen die Wasserballer in der Vorrunde auf den Olympia-Zweiten USA, Italien und Südafrika.