Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer sind in der aktuellen Weltrangliste um einen Platz auf Rang zehn zurückgefallen. Das DVV-Team hatte in der abgelaufenen Weltliga den elften Platz belegt. An der Spitze steht weiterhin Brasilien trotz der 2:3-Niederlage im Finale der Weltliga gegen den Weltranglistenzweiten Russland.