Offenbach-Queich (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern musste sich zum Abschluss seines Trainingslagers in Herxheim mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den französischen Zweitligisten FC Metz begnügen. Olcay Sahan, Neuzugang vom Pokal-Finalisten MSV Duisburg, brachte die "Roten Teufel" bereits in der 9. Spielminute in Führung. In der Schlussphase gelang Diafra Sakho (81.) jedoch noch der Ausgleichstreffer für die Lothringer.