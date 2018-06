Memmingen (SID) - Bundesliga-Aufsteiger FC Augsburg hat sein Testspiel beim Viertligisten FC Memmingen 2:0 (2:0) gewonnen. Vor rund 3600 Zuschauern stellten Tobias Werner (13.) und Michael Thurk (23.) frühzeitig den späteren Endstand her. Bereits am Mittwoch testet die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay wieder gegen den niederländischen Ehrendivisionär Vitesse Arnheim in Bad Gögging (17.00 Uhr).