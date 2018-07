Silverstone (SID) - Nach den Attacken gegen seinen Teamkollegen Sebastian Vettel beim Formel-1-Rennen in Silverstone steht Red-Bull-Pilot Mark Webber weiter unter Beschuss aus den eigenen Reihen. Insbesondere Teamchef Christian Horner kritisierte den 34-jährigen Australier. "Wir haben Mark zur Brust genommen. Er hat den zweiten Platz von Sebastian, seinen dritten Rang und die 33 Punkte fürs Team riskiert", sagte Horner der Bild-Zeitung: "Wenn alle 500 Leute bei uns nur an sich denken würden, könnten wir niemals unsere Ziele erreichen."

Laut Horner habe Webber durch seine Fahrweise den Weltmeister ans äußerste Limit und beide Piloten an zwei Stellen völlig sinnlos in Crash-Gefahr gebracht.