London (SID) - Die Chancen, dass Red-Bull-Pilot Mark Webber auch in der kommenden Saison der Teamkollege von Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel sein wird, sind anscheinend gut. "Wir befinden uns zurzeit in sehr positiven Gesprächen", sagte der 34-jährige Australier in seiner Kolumne für den britischen Sender BBC. Die Vorfälle beim Formel-1-Rennen in Silverstone hätten darauf keinen Einfluss.

Als Webber in der Schlussphase des Rennens mehrfach auf Funksprüche seines Renningenieurs nicht reagiert und weiter den hinter dem späteren Sieger Fernando Alonso auf Platz zwei fahrenden Vettel attackiert hatte, griff Teamchef Christian Horner in der letzten Runde selbst zum Mikrofon und forderte Webber auf, seine Position zu halten.

"Es war offensichtlich eine schwierige Situation, aber ich fühle mich immer noch wohl mit dem, was ich gemacht habe", sagte Webber, der anschließend bei Horner zum Rapport antreten musste. Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz hat sich trotz der Querelen bereits für eine Vertragsverlängerung Webbers ausgesprochen.