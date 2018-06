Sheffield (SID) - Die deutschen Florett-Herren um Weltmeister Peter Joppich sind zum Auftakt der Europameisterschaften in Sheffield ohne Probleme ins Hauptfeld eingezogen. Neben dem Koblenzer Joppich, der von seinen sechs Gefechten keines verlor, schafften auch die Bonner Andre Weßels (5:1), Sebastian Bachmann (5:1) und EM-Neuling Marius Braun (6:0) den Sprung unter die letzten 64.

Olympiasieger Benjamin Kleibrink (Tauberbischofsheim) ist in Sheffield nicht am Start. Er befindet sich nach seinem Motorradunfall im April noch in der Reha. Er soll erst wieder bei der WM in Catania im Oktober zum Einsatz kommen. Bei der Heim-EM 2010 in Leipzig waren die deutschen Florettfechter leer ausgegangen.

Die deutschen Säbelfechterinnen blieben dagegen in Sheffield ohne Medaille und verpassten eine bessere Ausgangsposition im Kampf um die Olympiatickets. Als beste Deutsche schieden die WM-Sechste Stefanie Kubissa (Dormagen) und die erst 17-jährige Anja Musch (Künzelsau) in der Runde der letzten 32 aus. Musch belegte am Ende Platz 20, Kubissa wurde 28.

In der ersten Hauptrunde hatte die deutsche Meisterin Alexandra Bujdoso (Koblenz) das deutsche Duell gegen Kubissa trotz 8:1-Führung mit 14:15 verloren. Anna Limbach aus Dormagen zog gegen die Polin Katarzyna Kedziora ebenfalls mit 14:15 den Kürzeren.