Traun (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat in seinem letzten Testspiel im Trainingslager in Feldkirchen einen Sieg verpasst. Am Freitagabend mussten sich die Kraichgauer gegen den polnischen Pokalsieger Legia Warschau mit 1:1 (1:1) zufrieden geben. Vor 1500 Zuschauern im Stadion des SV Traun egalisierte Neuzugang Sven Schipplock (30.) die Führung der Polen.