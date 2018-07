Heilbronn (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen sind erfolgreich in die Vorbereitung auf die Heim-EM in Mönchengladbach (20. bis 28. August) gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Behrmann besiegte Belgien in Heilbronn mit 3:0 (0:0).

Gegen die defensiv eingestellten Gäste tat sich die deutsche Auswahl lange Zeit schwer. In der zweiten Halbzeit sorgten Marie Mävers (42.), Julia Müller (54.) und Fanny Rinne (60.) mit ihren Toren für den Sieg. Am Sonntag (12.00 Uhr) steht der zweite Vergleich mit Belgien an.