Altach (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat dem harten Programm im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz Tribut zollen müssen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp unterlag dem polnischen Erstligisten Polonia Warschau in Altach/Österreich mit 1:2 (0:0). Mohamed Zidan hatte den BVB in der 50. Minute in Führung gebracht, doch Marcin Baszczynski (61.) und Edgar Cani (72.) drehten die Partie zugunsten des polnischen Klubs.