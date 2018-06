Oberhausen (SID) - Borussia Mönchengladbach hat sich drei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga in ordentlicher Form präsentiert. Der fünfmalige deutsche Meister kam gegen Europa-League-Sieger FC Porto in Oberhausen zu einem 0:0. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen Portos Torjäger Hulk (23.) vor 3700 Zuschauern allerdings lange in Überzahl. Torhüter Marc-André ter Stegen verhinderte gerade in der Anfangsphase mit einigen guten Paraden einen Rückstand.