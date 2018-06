Wien (SID) - Football-Europameister Deutschland hat die WM in Österreich auf Platz fünf beendet. In einer Neuauflage des EM-Finals von 2010 setzte sich die deutsche Auswahl in Wien gegen Frankreich mit 21:17 durch. Wie schon bei den Weltmeisterschaften 2003 und 2007 stellte Deutschland das beste europäische Team. Die USA verteidigten ihren WM-Titel durch einen 50:7-Finalerfolg gegen Kanada erfolgreich.