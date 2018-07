Frankfurt/Main (SID) - Die Übergabe des WM-Pokals nach dem Finale der Frauen-WM zwischen Japan und den USA am Sonntagabend könnte zu einem Politikum werden. "Es wird sicher ein Gerangel geben. Ich weiß nicht, ob Steffi Jones den Pokal übergibt, denn der Bundespräsident ist ja auch noch da", sagte FIFA-Präsident Sepp Blatter: "Ich übergebe diese Aufgabe gerne an jemand anderen, so wie ich es auch bei U17-WM in Mexiko getan habe. Wenn man mich auf den Platz lässt, werden wir sicher eine Lösung finden."