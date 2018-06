Köln (SID) - Bei der Frauenfußball-WM steht am Samstag das Spiel um Platz drei auf dem Programm. In einem europäischen Duell treffen in Sinsheim ab 17.30 Uhr Schweden und Frankreich aufeinander. Schwedens Starspielerin Lotta Schelin steht bei Champions-League-Sieger Olympique Lyon unter Vertrag und kennt die französische Auswahl aus dem Effeff.

In der 2. Fußball-Bundesliga wird am Samstag der erste Spieltag fortgesetzt. Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli empfängt zum Auftakt den FC Ingolstadt. Die Mannen von Trainer Andre Schubert müssen aufgrund einer Stadionsperre ihr geliebtes Millerntor verlassen und nach Lübeck ausweichen. Anstoß im Stadion Lohmühle ist um 13.00 Uhr. Zeitgleich erwartet der letztjährige Herbstmeister Erzgebirge Aue das Team von Alemannia Aachen.

Der deutsche Golfstar Martin Kaymer darf bei der British Open am dritten Tag weiter auf seinen zweiten Major-Sieg hoffen. Nach zwei Tagen liegt der 26-Jährige aus Mettmann auf Rang drei. Dagegen war Altstar Bernhard Langer am Freitag am Cut gescheitert. An der Spitze liegen Darren Clarke und Lucas Glover.

Bei der 98. Tour de France könnte heute eine Vorentscheidung fallen. Bevor auf der 168,5 Kilometer langen Etappe von Saint-Gaudens der Schlussanstieg zur Ski-Hochburg Plateau de Beille erfolgt, hat das Peloton bereits fünf Bergwertungen in den Beinen. Mit dem Col de la Core und dem Col d'Agnes warten dabei zwei Anstiege der ersten Kategorie. Das Teilstück am Samstag ist die letzte Bergetappe in den Pyrenäen.