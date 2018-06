Sheffield (SID) - Titelverteidigerin Imke Duplitzer (Bonn) ist bei bei den Fecht-Europameisterschaften in Sheffield ausgeschieden. Die 35 Jahre alte Degenspezialistin unterlag der französischen Doppel-Olympiasiegerin von Atlanta, Laura Flessel-Colovic, in der Runde der letzten 32 mit 14:15. Im vergangenen Jahr bei der Heim-EM in Leipzig hatte sie sich zum zweiten Mal den Titel geholt.

Einzige verbliebene deutsche Medaillenhoffnung ist Olympiasiegerin Britta Heidemann (Leverkusen), die das deutsche Duell gegen die Heidenheimerin Monika Sozanska 15:8 für sich entschied. Im Achtelfinale trifft die 28-Jährige auf Josephine Jacques Andre Coquin aus Frankreich.

Ebenfalls ausgeschieden ist Ricarda Multerer. Die Heidenheimerin unterlag der Polin Malgorzata Stroka 9:15.