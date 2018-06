Hohenstein-Ernstthal (SID) - Jonas Folger hat beim Heimspiel auf dem Sachsenring in der 125ccm-Klasse als bester deutscher Motorrad-Pilot den siebten Platz belegt. Der 17-Jährige aus Schwindegg schob sich erst in der letzten Runde an seinem Aprilia-Markenkollegen Sandro Cortese vorbei, der nach einer gelungenen Aufholjagd Achter wurde.

Der Sieg beim Großen Preis von Deutschland ging an den Spanier Hector Faubel (Aprilia), der sich im Fotofinish vor Johann Zarco (Derbi) aus Frankreich durchsetzte. Dahinter kamen die Spanier Maverick Vinales und Nicolás Terol (beide Aprilia) ins Ziel. WM-Spitzenreiter Terol sammelte als Vierter wichtige Punkte im Titelrennen.

Cortese erwischte einen ausgezeichneten Start und schob sich vom 15. direkt bis auf den siebten Platz vor, fiel danach wieder zurück und ließ den Kontakt zu einer achtköpfigen Spitzengruppe um Folger zwischenzeitlich etwas abreißen. Cortese kämpfte sich dann aber schnell zurück, lieferte sich über viele Runden einen Zweikampf mit Folger und verlor diesen erst kurz vor dem Rennende.

Der dritte deutsche Fixstarter Marcel Schrötter (Vilgertshofen/Mahindra) kam nicht über den 16. Platz hinaus und lag damit noch hinter dem besten Wildcard-Starter Toni Finsterbusch (Krostitz/KTM), der Zwölfter wurde. Felix Forstenhäusler (Grünkraut/Seel/Honda) belegte den 27. Platz, Luca Grünwald (Waldkraiburg/KTM) und Marvin Fritz (Bad Friedrichshall/Honda) gaben auf.