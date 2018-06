Shanghai (SID) - Acht deutsche Schwimmer gehen bei der WM in Shanghai in Einzelrennen an den Start, obwohl sie die Normen des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) nicht erfüllt haben. Tim Wallburger (Dresden/200m), Clemens Rapp (Bad Saulgau/400 m) und Christian Kubusch (Magdeburg/800 und 1500m) schwimmen die Freistilstrecken. Auch Silke Lippok (Pforzheim/200m Freistil), Daniela Schreiber (Halle/Saale/100m Freistil), Jenny Mensing (Berlin/50, 100, 200m Rücken), Sarah Poewe (Wuppertal/100 m Brust) und Sina Sutter (Essen/100m Schmetterling) starten.

Bei der DM Anfang Juni in Berlin hatte die strenge Normvorgabe noch für Kritik gesorgt. Insgesamt hatten nur elf Athleten die geforderten Zeiten erreicht, der Hamburger Steffen Deibler holte die Qualifikation beim Meeting in Paris nach. Weil aber in Shanghai alle Staffeln an den Start gehen, wurden insgesamt 23 Schwimmer nominiert.

Auch die Stars Britta Steffen und Paul Biedermann hatten Probleme mit der Normerfüllung. Doppel-Olympiasiegerin Steffen (Berlin) schaffte nur über 50m Freistil die geforderte Zeit, startet in Shanghai aber auch über die doppelte Distanz. Doppel-Weltmeister Biedermann (Halle/Saale), der sich nur über 200m Freistil qualifiziert hatte, verteidigt auch über die 400 seinen Titel. Der Frankfurter Marco di Carli, der in Berlin über 100m Freistil an die Spitze der Weltrangliste geschwommen war, geht außerdem über eine Beckenlänge an den Start. Die Beckenwettbewerbe beginnen am kommenden Sonntag.