Berlin (SID) - Urgestein Sven Felski bleibt dem deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin treu und geht mit den Hauptstädtern in seine 20. Saison. Am Montag verlängerte der 36-Jährige seinen Vertrag um ein Jahr bis 2012. "Ich freue mich, das 20. Jahr als Profi bei den Eisbären zu spielen. Auch mit 36 Jahren fühle ich mich noch immer jung", sagte Felski: "Man trainiert ja auch ständig mit 18- und 19-Jährigen und wird ordentlich auf Trab gehalten."

Beim fünfmaligen Meister Berlin zeigte man sich zufrieden über die Einigung mit dem Routinier. "Die Vertragsverlängerung von Sven Felski ist ein gutes Signal für unsere Mannschaft. Wir sind nun komplett und starten im August in die Saisonvorbereitung", sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee.

Die deutsche Eishockey Liga (DEL) beginnt am 16. September. Bereits am 11. August startet die European Trophy. In beiden Wettbewerben gehen die Berliner als Titelverteidiger ins Rennen.