Shanghai (SID) - Die Synchronschwimmerinnen Wiebke Jeske und Edith Zeppenfeld haben bei der WM in Shanghai auch im zweiten Versuch ihr Ziel Rang 20 verfehlt. In der Qualifikation der Freien Kür kamen die Flensburgerinnen mit 76,680 Punkten wie schon in der Technischen Kür nur auf Platz 27. Die ersten zwölf Duette zogen ins Finale ein.