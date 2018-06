Zell am Ziller (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg präsentiert sich in der Saisonvorbereitung weiter in ansprechender Form. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking besiegte im österreichischen Zell am Ziller den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec vor 500 Zuschauern mit 2:1 (2:1). Nach dem Rückstand durch Michel Brezmanik (31.) erzielten Markus Feulner (42.) und Markus Mendler (45.) die Tore der Franken. Zuletzt hatten die Nürnberger den niederländischen Meister Ajax Amsterdam mit 2:0 bezwungen.

"Die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand hat mir sehr gut gefallen", sagte Hecking. Almog Cohen scheiterte in der Schlussminute mit einem Handelfmeter am Liberec-Schlussmann.