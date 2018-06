Stockholm (SID) - Die zweimalige Stabhochsprung-Olympiasiegerin Jelena Issinbajewa tritt am 29. Juli in Schwedens Hauptstadt Stockholm erstmals bei einem Diamond-League-Meeting an. Erst am vergangenen Wochenende hatte die 29-Jährige im belgischen Heusden-Zoldern ihren ersten Freiluftwettkampf seit September 2009 bestritten und mit 4,60 Metern vor der höhengleichen Carolin Hingst (Mainz) gewonnen.

Nach zwei Medaillenpleiten bei der WM 2009 in Berlin und der Hallen-WM 2010 in Doha/Katar hatte die Weltrekordlerin auf die EM 2010 in Barcelona und die Hallen-EM 2011 in Paris verzichtet. In der Hallensaison 2011 hatte Issinbajewa mit Sprüngen über 4,81 m und 4,85 m aber wieder ihre Klasse unter Beweis gestellt.