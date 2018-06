Rio de Janeiro (SID) - Das brasilianische Fußball-Idol Falcão ist vom ehemaligen Weltpokalsieger Internacional Porto Alegre entlassen worden. Die Demission des Trainers und des Sportdirektors Roberto Siegmann gab der dreimalige brasilianische Meister am späten Montagabend bekannt.

Falcão hatte erst Mitte April die Nachfolge von Celso Roth angetreten, der Internacional im Vorjahr zum Triumph in der Copa Libertadores geführt hatte. In der Meisterschaft war der Klub unter Falcão nach drei Niederlagen in Serie auf den achten Platz abgerutscht.