Sheffield (SID) - Die Säbelfechter haben bei der EM in Sheffield den zweiten deutschen Titel verpasst, aber mit Silber für einen erfolgreichen Abschluss gesorgt. Der WM-Zweite Nicolas Limbach, der EM-Dritte Max Hartung sowie Björn Hübner und Benedikt Wagner verloren zwar das Finale gegen Titelverteidiger Italien 38:45, haben mit dem zweiten Platz die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2012 in London aber so gut wie sicher.

Mit einem Sieg im Finale hätte das Quartett für den ersten deutschen Sieg eines Säbelteams bei einem internationalen Großereignis überhaupt gesorgt. "Das war ein furioser Tag. Die Entschlossenheit der Jungs war eindrucksvoll", sagte Sportdirektor Manfred Kaspar dennoch.

Leer gingen dagegen die Degenfechterinnen um Olympiasiegerin Britta Heidemann aus. Im Viertelfinale endeten die Medaillenhoffnungen durch ein 38:45 gegen Estland. Am Ende wurden Heidemann, Imke Duplitzer, Monika Sozanska und Ricarda Multerer Siebte.

Damit wurden die Sportler des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) mit fünf Medaillen (1x Gold, 2x Silber, 2x Bronze) drittbeste Nation der Titelkämpfe. Bei der Heim-EM in Leipzig im vergangenen Jahr hatte die deutsche Mannschaft mit sechs Medaillen (1xGold, 2x Silber, 3x Bronze) ebenfalls den dritten Platz in der Nationenwertung belegt. Den einzigen deutsche Titel holte Jörg Fiedler (Leipzig) im Herrendegen.

Durch den zweiten Platz sind die Säbelfechter auf dem Weg zu Olympia wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Denn vor allem mit dem Erfolg im Viertelfinale gegen Weißrussland distanzierten sie einen der noch verbliebenen Konkurrenten. Selbst im Halbfinale hatte sich das Quartett von Weltmeister Russland nicht aufhalten lassen und den Favoriten beim 45:35 keine Chance gelassen.

Die Degendamen erlebten dagegen nicht nur im Kampf um die Medaillen einen Rückschlag. Auch im Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele, für die das Quartett in der Mannschaft mindestens Platz fünf der Weltrangliste belegen muss, war das Abschneiden ärgerlich. "Das ist noch nicht das Aus, aber der Druck ist jetzt schon extrem hoch", sagte Kaspar.