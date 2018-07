Köln (SID) - (SID) - Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss wird ihren Titel der World Kickboxing Association (WKA) am 26. August in Karlsruhe gegen die Russin Marina Zuewa verteidigen. In der Europahalle trifft die 31 Jahre alte Thüringerin auf die amtierende Europameisterin. Ihren letzten WM-Kampf bestritt Theiss am 28. Mai gegen Lim Su-Jeong aus Südkorea und setzte sich einstimmig nach Punkten durch.