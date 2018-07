Bremen (SID) - Claudio Pizarro wird Werder Bremen zum Start in die Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern wohl nicht zur Verfügung stehen. Der Torjäger steht nach einem Innenbandriss im rechten Knie zwar vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining, ein Einsatz käme aber zu früh. "Beim Dribbeln und Passen habe ich keine Probleme, das Schießen und die 1-gegen-1-Situationen gehen dagegen noch nicht, sagte Pizarro, "in drei bis vier Tagen kann ich eventuell wieder mit der Mannschaft trainieren." Die Verletzung hatte sich der peruanische Nationalspieler im Vorfeld der Copa America zugezogen.