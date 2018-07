Washington (SID) - Tennisprofi Philipp Petzschner hat auf der ATP-Tour seine vierte Erstrundenniederlage in Serie kassiert. In Washington verlor der Davis-Cup-Spieler aus Bayreuth gegen den Tschechen Radek Stepanek nach 2:11 Stunden 7:6 (7:2), 4:6, 0:6. Zuvor war Petzschner schon in Hamburg, Stuttgart und Wimbledon an der Auftakthürde gescheitert.

Tobias Kamke hatte sein erstes Match gewonnen. Der Lübecker fordert in der zweiten Runde in der Nacht auf Mittwoch den US-Amerikaner John Isner heraus. Tommy Haas, Michael Berrer, Denis Gremelmayr und Mischa Zverev absolvieren am Dienstagabend ihre Erstrundenspiele.

Das in diesem Jahr mit 1,16 Millionen Dollar dotierte Turnier (seit 1969) hat noch nie ein Deutscher gewonnen.