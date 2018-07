San Salvador de Jujuy (SID) - (SID) - Adrián Ramos von Bundesliga-Aufsteiger Hertha BSC Berlin hat Geheimfavorit Kolumbien einen erfolgreichen Start in die Copa America in Argentinien beschert. Beim 1:0 (1:0) gegen Costa Rica erzielte der Stürmer vor 20.000 Zuschauern in San Salvador de Jujuy kurz vor dem Pausenpfiff das Siegtor. Der Copa-Sieger von 2001 übernahm damit in der Gruppe A die Tabellenführung vor Gastgeber Argentinien und Bolivien, die sich am Freitag 1:1 (0:0) getrennt hatten.

Nächster Gegner der Cafeteros, bei denen der Mainzer Elkin Soto (78.) spät eingewechselt wurde, sind am kommenden Mittwoch nur die Argentinier um Superstar und Weltfußballer Lionel Messi. Costa Rica, das als Nachrücker der zunächst eingeladenen Japaner mit einer verstärkten U23 angereist ist, trifft beim südamerikanischen Kontinentalturnier am Donnerstag auf Bolivien.

Die Mittelamerikaner schwächten sich mit dem Platzverweis von Randall Brenes (28.) nach rüdem Foul frühzeitig. In einer schwachen Partie markierte Ramos das einzige Tor, als er nach einem Steilpass Torhüter Leonel Moreira umkurvte und den Ball ins leere Tor schob.