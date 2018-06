Köln (SID) - Zwei Jahre nach Franka Dietzsch will der spanische Geher Jesus Angel Garcia bei den 13. Weltmeisterschaften im südkoreanischen Daegu (27. August bis 4. September) als erster Mann zehn WM-Teilnahmen schaffen. Diese Rekordzahl hatte die dreimalige Diskus-Weltmeisterin aus Neubrandenburg 2009 in Berlin zusammen mit der portugiesischen Geherin Susana Feitor erreicht. Während Dietzsch die Karriere beendet hat, strebt die 36 Jahre alte Feitor ihren elften WM-Start an.

Der 41 Jahre alte Garcia, 1999 und 2001 WM-Zweiter und 2009 WM-Dritter über 50km, führt derzeit in der Rangliste zusammen mit dem Australier Tim Berrett, der es auf neun WM-Teilnahmen brachte.